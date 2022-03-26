МВД: российские оккупанты требуют вывести полицию из Славутича

Российские оккупанты требуют вывести полицию из Славутича (Киевская область). Украинская сторона не может эвакуировать всех, поскольку под ударом будет работа на Чернобыльской АЭС, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире марафона единых новостей.

"Россияне требуют, чтобы мы убрали полицию. Но мы понимаем, что после этого последуют и другие требования. Ситуация напряженная, сложная. Город находится в кольце" , - отметил он.

По его словам, нельзя эвакуировать всех из Славутича, поскольку украинская сторона тогда не может обеспечивать жизнедеятельность Чернобыльской АЭС.