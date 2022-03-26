Bloomberg: дипломаты КНР запрашивали подробности о санкциях против РФ

Компании и правительственные чиновники КНР стремятся выяснить, как соблюдать санкции США против России, сообщает Интерфакс-Украина.

"Китайские дипломаты в Вашингтоне контактировали с американскими коллегами и запрашивали подробности относительно санкций", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники .

В Китае, по данным агентства, юристы и консультанты оценки финансовых рисков заявляют, что наблюдают рост запросов китайских клиентов, которые хотят убедиться в том, что они соблюдают санкции западных стран против России. Многие запросы касаются продажи в Россию товаров, в которых применяются американские технологии, а также транзакций в долларах, связанных с экспортом. По словам юристов, большинство китайских компаний приняли меры, чтобы избежать нарушения санкций.

Агентство сообщает со ссылкой на официальных лиц США, что "существует мало доказательств того, что Китай обходит американские санкции".