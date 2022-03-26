Чернышев: оккупанты разрушили около 4500 домов и 400 учебных заведений

В ходе войны против Украины российский агрессор уничтожил около 4500 жилых домов, около 100 предприятий, около 400 учебных заведений и 150 учреждений здравоохранения, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев на брифинге в медиацентре "Украина" в субботу.

Министр отметил, что окончательный подсчет инфраструктурного ущерба можно будет подсчитать после прекращения военных действий и разминирования территорий. Чиновник добавил, что по предварительным оценкам, потери могут достигать десятков миллиардов долларов. И эта сумма растет ежедневно.

Чернышев отметил, что правительство работает над планом восстановления страны.

"Мы уже упростили процедуры импорта строительной продукции, необходимой для восстановления разрушенной инфраструктуры. Фактически делаем другую дерегуляцию в этом направлении, но для того, чтобы начинать физические работы с точки зрения восстановления, нам нужно в первую очередь разминирование территорий, очистку объектов, которые подвергались разрушениям" , - сказал министр, добавив, что после экспертного обследования будет определено, что должно быть демонтировано.

Он также отметил, что для возобновления украинских городов будут привлекаться ведущие украинские и международные специалисты.