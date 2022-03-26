Журналист: в РФ уволили командующего 1-й танковой армии за провалы в Украине
В РФ командующий 1-й танковой армии (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности, написал журналист Роман Цимбалюк, сообщает Новое время.
Об этом он написал в Facebook.
Отмечается, что Киселя уволили из-за громадных потерь и провала вторжения РФ в Украину.
"В связи с провалом операции и неспособностью достичь поставленных целей, привлечению к боевым действиям на Украине военнослужащих срочной службы, а также наличие громадных потерь среди личного состава, [Сергей Кисель] был снят с должности", — написал Цимбалюк.
По его словам, ранее также был снят с должности заместитель командующего 1-й танковой армии.