Прокуратура: россияне обстреляли Боярку, среди раненых есть ребенок

Прокуратура: россияне обстреляли Боярку, среди раненых есть ребенок
Фото: Прокуратура

В результате обстрела российскими войсками Боярки Киевской области в субботу ранены 4 мирных жителя, в том числе ребенок, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по городу Боярке. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили 4 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок.
Среди поврежденной оккупантами инфраструктуры – многоэтажные и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости".

Фастовская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка.

423244a-boyarka.jpg
фото прокуратуры

Действия военных РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины.

Новости

Популярные темы форума

analytics