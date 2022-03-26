Прокуратура: россияне обстреляли Боярку, среди раненых есть ребенок

В результате обстрела российскими войсками Боярки Киевской области в субботу ранены 4 мирных жителя, в том числе ребенок, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по городу Боярке. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили 4 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Среди поврежденной оккупантами инфраструктуры – многоэтажные и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости".

Фастовская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка.

фото прокуратуры

Действия военных РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины.