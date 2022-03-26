Садовой: оккупанты нанесли ракетный удар по Львову
В субботу, 26 марта, по Львову был нанесен ракетный удар. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении мэра Львова Андрея Садового в Telegram.
"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", — написал он.
По словам очевидцев, в городе виден густой черный дым.
В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram сообщил, что возле Львова произошло три мощных взрыва.
"Произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц, сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем нужно сохранять спокойствие и пребывать в укрытиях", — написал он.