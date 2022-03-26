Садовой: оккупанты нанесли ракетный удар по Львову

В субботу, 26 марта, по Львову был нанесен ракетный удар. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях" , — написал он.

По словам очевидцев, в городе виден густой черный дым.

В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram сообщил, что возле Львова произошло три мощных взрыва.