ВСУ сбили российский бомбардировщик в Харьковской области

ВСУ сбили российский бомбардировщик в Харьковской области
Фото: ВМС ВС Украины

Украинская ПВО в Харьковской области сбила российский бомбардировщик, а также вражеский беспилотник, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в Facebook-странице Воздушного командования Восток.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования на востоке уничтожены две вражеские цели. Так, на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "распрощался с жизнью" БПЛА", - говорится в сообщении.

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