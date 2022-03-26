Байден назвал президента России Путина "мясником"
Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "мясником". Ранее американский лидер неоднократно называл хозяина Кремля "убийцей", сообщает Деловая столица.
Заявление было сделано после визита к украинским беженцам в Варшаве со ссылкой на CNN.
На вопрос репортеров, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил:
"Он мясник".
Во время короткой сессии вопросов на стадионе "Народовый" Байден рассказал, как он бывал в подобных местах в своей жизни, но сказал, что его всегда удивляет "глубина и сила человеческого духа".
"Это невероятно, это невероятно. Я вижу всех этих маленьких детей. Просто хочу обнять, просто хочу сказать спасибо", — сказал он.
Он добавил:
"Каждый из этих детей сказал что-то вроде: "Помолитесь за моего папу, дедушку или брата, который сражается". И я помню, каково это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий. Каждое утро ты встаешь и удивляешься. Ты просто удивляешься. И ты молишься, чтобы тебе не позвонили".