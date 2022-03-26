Шмыгаль: Раду просят ввести уголовное преследование за поджог сухостоя

На заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС приняли были утверждены меры, направленные на предотвращение пожаров в лесах, торфяниках и сельхозугодьях, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Премьер-министра.

Премьер-министр сообщил, что на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям были приняты меры по предотвращению лесных пожаров.

"Даже в мирное время весенние пожары нанесли большой ущерб стране. Сегодня несоблюдение элементарных правил противопожарной безопасности – это преступление, которое может стоить многих жизней." , - написал Шмыгаль.

Он добавил, что комиссия выступит с инициативой о введении уголовной ответственности за поджог сухостоев.

Данный вопрос будет рассматривать верховная Рада.

Отметим, ранее сообщалось, что лесные пожары начались в районе ЧАЭС.