ВСУ вошли в Тростянец и продолжают зачищать город от оккупантов

Украинские войска близки к возвращению полного контроля над Тростянцем Сумской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

Вооруженные силы продолжают отбивать Тростянец. Вскоре город будет очищен от остатков русских войск.

"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части" , – говорится в сообщении.

Накануне глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал об активных боях в Тростянецкой общине. Он, в частности, выразил сдержанный оптимизм относительно скорого освобождения нескольких населенных пунктов.

Напомним, 5 марта Живицкий заявил, что российско-оккупационные войска полностью оккупировали Тростянец и сделали там штаб, из которого руководили своей "военной операцией".