ВСУ вошли в Тростянец и продолжают зачищать город от оккупантов

ВСУ вошли в Тростянец и продолжают зачищать город от оккупантов

Украинские войска близки к возвращению полного контроля над Тростянцем Сумской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

Вооруженные силы продолжают отбивать Тростянец. Вскоре город будет очищен от остатков русских войск.

"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части", – говорится в сообщении.
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Накануне глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал об активных боях в Тростянецкой общине. Он, в частности, выразил сдержанный оптимизм относительно скорого освобождения нескольких населенных пунктов.

Напомним, 5 марта Живицкий заявил, что российско-оккупационные войска полностью оккупировали Тростянец и сделали там штаб, из которого руководили своей "военной операцией".

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