Горсовет: в Мариуполе россияне насильно вывезли врачей и пациентов из больницы
В Мариуполе российские оккупанты насильственно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"По словам очевидцев, оккупанты насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения".
Сообщается, что на территории больницы примерно находилось 700 человек, но сколько мариупольцев было депортировано неизвестно. Информация уточняется.