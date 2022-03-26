Горсовет: в Мариуполе россияне насильно вывезли врачей и пациентов из больницы

В Мариуполе российские оккупанты насильственно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"По словам очевидцев, оккупанты насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения".

Сообщается, что на территории больницы примерно находилось 700 человек, но сколько мариупольцев было депортировано неизвестно. Информация уточняется.