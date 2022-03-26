В Кремле отреагировали на слова Байдена о "мяснике" Путине

В Кремле ответили на очередное резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес президента страны-оккупанта Владимира Путина, заявив, что такие слова каждый раз "сужают окно возможностей для налаживания отношений РФ и США", сообщает Деловая столица.

Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, каждый раз подобные личные образы сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. Нужно осознавать это. Странно слышны обвинения в адрес Путина от Байдена, призвавшего бомбить Югославию и убивать людей" , — сказал Песков.

Напомним, президент США Джо Байден в субботу, 26 марта, после визита к украинским беженцам в Варшаве назвал президента России Владимира Путина "мясником".

Ранее Байден называл Путина "убийцей".