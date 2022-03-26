Нацполиция: российские военные обстреляли Красногоровку из Торнадо-С

В Донецкой области российские захватчики нанесли удар из реактивных систем залпового огня Торнадо-С по жилому сектору города Красногоровка. Оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы, сообщает Новое время.

Отмечено, что боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.