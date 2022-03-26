В Харькове россияне снова обстреляли ядерную установку

В Харькове под российский обстрел снова попала ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) 26.03.2022 года ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы.

Оценить масштабы повреждений делается невозможным из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки".

Отмечается, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Продолжение ее бомбардировки или обстрелов может привести к тяжелым последствиям из-за загрязнения близлежащих территорий.