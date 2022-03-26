Турция приглашает к себе попавших под санкции российских олигархов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские олигархи, которые сейчас пытаются спасти имущество, арестованное из-за санкций в государствах ЕС, могут продолжить деятельность в Турции, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы американского канала SNBC на Дохийском форуме (в Катаре).

"Мы вводим те санкции, которые одобрила ООН (нынешние санкции против РФ таковыми не являются – ЕН). Если кто-то из россиян хочет приехать в Турцию, он может приехать в Турцию, не проблема... Я если кто-то из олигархов хочет делать бизнес в Турции, и если этот бизнес легален и не противоречит международному праву – то я это рассмотрю (предоставление права на ведение бизнеса такому гражданину РФ)" , - заявил Чавушоглу.

Такой вопрос к Чавушоглу возник на фоне того, что в Турцию приплыли две суперяхты Романа Абрамовича, которые олигарх успел вывести из европейских портов. Одна из них сбежала в Бодрум, где ее блокировали юные украинские яхтсмены.

Турция также не видит никаких препятствий для перебазирования в ее порты яхт олигархов, наподобие Абрамовича, стоимость двух яхт которого оценивается в $1,2 млрд.