КГГА: в Святошинском районе Киева возобновили электроснабжение

Электроснабжение в Святошинском районе Киева возобновили после повреждения, которое произошло в результате боевых действий в пригороде, сообщает Украинская правда.

Об это сообщает КГГА в Telegram.

В настоящее время продолжаются работы по подключению отдельных потребителей. Специалисты ДТЭК "Киевские электрические сети" провели ремонтные работы в 6 местах.

В субботу утром Святошинский район Киева оказался без электроснабжения из-за повреждения двух линий электроснабжения. В зоне обесточивания заведения здравоохранения перешли на резервное электропитание. На правом берегу в течение дня наблюдалось пониженное давление воды.