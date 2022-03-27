"РФ потерпела стратегическое поражение": главное из выступления Байдена в Варшаве
Президент США Джо Байден выступил с обращением в Варшаве после посещения украинских беженцев, сообщает Новое время.
Главное из речи Байдена:
- началась битва за свободу, битва между демократией и диктатурой, которая не будет выиграна «ни за дни, ни за месяцы». Мир должен подготовиться к долгой борьбе;
- украинский народ мужественно борется за свою нацию и демократические ценности, объединяющие всех свободных людей;
- российский диктатор Владимир Путин бросил вызов международному порядку, установленному после окончания Второй мировой войны;
- пусть Россия даже не думает о том, чтобы ступить на территорию страны НАТО: Альянс един как никогда, а США будут защищать своих союзников;
- народ России — не враги США. Байден «отказывается верить, что россияне приветствуют убийство невинных детей, бабушек и дедушек и допускают, чтобы больницы, школы и роддомы подвергались ударам российских ракет и бомб»;
- стратегически Россия уже проиграла, в результате беспрецедентных санкций против России санкций рубль «рассыпался в прах». Экономика России была одной из крупнейших в мире, а скоро не будет входить даже в двадцатку первых;
- Европа должна прекратить зависимость от российских энергоресурсов;
- Украина никогда не будет «победой» для России. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не уничтожит любовь народа к свободе;
- Путин не должен оставаться у власти.