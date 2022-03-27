Госдеп: США выделят Украине дополнительно 100 миллионов долларов

США в субботу, 26 марта, объявили, что выделят Украине дополнительно 100 миллионов долларов. Средства будут направлены на усиление гражданской безопасности после российского вторжения, сообщает Новое время.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Деньги пойдут на "увеличение возможностей МВД продолжать охрану границ и гражданской защиты".