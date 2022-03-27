Госдеп: США выделят Украине дополнительно 100 миллионов долларов
США в субботу, 26 марта, объявили, что выделят Украине дополнительно 100 миллионов долларов. Средства будут направлены на усиление гражданской безопасности после российского вторжения, сообщает Новое время.
Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
Деньги пойдут на "увеличение возможностей МВД продолжать охрану границ и гражданской защиты".
"Увеличенное финансирование продолжит стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, тактического оборудования, медицинских средств, бронированной техники и средств связи для Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины", - говорится в заявлении Госдепа.