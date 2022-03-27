"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы из Харькова и Краматорска

"Укрзализныця" назначила на 27 марта дополнительные эвакуационные рейсы из ряда украинских городов, которые страдают из-за российского вторжения, в частности из Харькова и Краматорска, сообщает Новое время.

Дополнительные эвакуационные рейсы 27 состоятся: Харьков:

11:30 — № 209/210 Харьков — Ивано-Франковск.

Днепр:

20:00 — № 234/233 Днепр — Чоп.

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Краматорск:

13:00 — № 278/277 Краматорск — Львов;

16:00 — № 280/279 Краматорск — Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Укрзализныця также подчеркнула, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com .