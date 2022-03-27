Госкомпании немедленно заплатят в бюджет дивиденды за прошлый год

Кабинет министров распорядился обеспечить в однодневный срок авансовое перечисление в полном объеме в государственный бюджет суммы годовых дивидендов. Решение касается компаний, где доля государства превышает 50%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в распоряжении от 25 марта 2022 г. № 244-р.

Согласно решению, дивиденды заплатят НАК "Нафтогаз Украины", "Украгролизинг", "Лекарства Украины", "Укргидроэнерго", "Украинские энергетические машины", компания "Укрбуд", "Нижнеднестровская ГЭС".

Ранее Кабмин установил базовый норматив дивидендов для госкомпаний в размере 50 процентов. Кроме того, утвержден базовый норматив: