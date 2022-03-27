Зеленский: цена для безопасности Украины и Европы – самолеты, танки и ПРО

Цена для безопасности Украины и Европы очень конкретна - это самолеты для Украины, это танки для нашего государства, противоракетная оборона (ПРО) и противокорабельное оружие, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Это то, что есть у наших партнеров, это то, что у них покрывается пылью. Это все для свободы не только Украины, это для свободы Европы. Не может быть приемлемым, если под риском российского захвата окажутся государства Балтии, Польша, Словакия, весь восток Европы. Окажутся только потому, что самолеты останутся где-то в ангарах" , - сказал он.