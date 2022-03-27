Во Львове более полусуток тушили пожар после обстрелов

Во Львове утром 27 марта ликвидировали пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего, возникший в результате обстрелов 26 марта в обед, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

26 марта около 16:30 во Львове в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар.

Пожар локализовали в 5:02 утра 27 марта, в 6:49 ликвидировали.

27 марта в 05:02 пожар локализован. В 06:49 – ликвидирован.