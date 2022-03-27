Азербайджан призвал РФ вывести армянские войска со своей территории
Баку требует от РФ вывести войска Армении из международно признанных территорий Азербайджана и больше не использовать название "Нагорный Карабах", ведь такой территориальной единицы не существует, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
"Минобороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований из признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижения вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана", — говорится в заявлении.
В Азербайджане заявили, что "выражают сожаление в связи с односторонним заявлением Минобороны РФ от 26 марта 2022 года" (там РФ обвинила Азербайджан в нарушении договора и вторжении в зону ответственности "миротворцев" РФ, — ред.).
Азербайджан отмечает, что нет никакой административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". А название села, что упоминается в заявлении, не Фурух, а Фаррух.
Азербайджан заявил, что не нарушал положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в отличие от Армении.
"До сих пор не выполнен полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана в соответствии с пунктом 4 этого заявления", – отметили в ведомстве.
Также в Азербайджане считают, что заявление РФ "противоречит характеру двусторонних отношений" и декларации о союзническом взаимодействии, подписанном 22 февраля 2022 года.
В настоящее время границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям.