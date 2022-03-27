В разведка Британии объяснили, почему РФ обстреливает Украину ракетами
Россия обстреливает Украину ракетами издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты, сообщает УНИАН.
Об этом свидетельствуют данные военной разведки Великобритании.
Так, Россия продолжает полагаться на ракеты или бомбы, запущенные с дальнего расстояния из российского воздушного пространства, чтобы украинские силы противовоздушной обороны меньше поражали самолеты РФ.
"Сообщения США об уровне отказов этого оружия до 60% усилит российскую проблему все более ограниченных запасов, что заставит ее вернуться к менее сложным ракетам или подвергать свои самолеты большему риску", - говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что воздушно-ракетные силы РФ продолжают наносить удары по целям по всей территории Украины, включительно со многими целями в густонаселенных гражданских районах.