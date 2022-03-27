В Генштабе ВСУ сообщили потери РФ в войне против Украины

В Генштабе ВСУ сообщили потери РФ в войне против Украины
Фото: Facebook

В Генштабе ВСУ сообщили общие боевые потери противника по состоянию на 27 марта, сообщает Новое время.

Потери армии РФ в ходе войны против Украины ориентировочно составили:

  • личного состава — около 16600 человек;
  • танков — 582 ед;
  • боевых бронированных машин — 1664 ед;
  • артиллерийских систем — 294 ед;
  • РСЗО — 93 ед;
  • средства ПВО — 52 ед;
  • самолетов — 121 ед;
  • вертолетов — 127 ед;
  • автомобильной техники — 1144 ед;
  • корабли/катера — 7 ед;
  • цистерн из ГСМ — 73;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 56;
  • Специальная техника — 21;
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
"Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий", — говорится в сообщении.

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