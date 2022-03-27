В Генштабе ВСУ сообщили потери РФ в войне против Украины

В Генштабе ВСУ сообщили общие боевые потери противника по состоянию на 27 марта, сообщает Новое время.

Потери армии РФ в ходе войны против Украины ориентировочно составили:

личного состава — около 16600 человек;

танков — 582 ед;

боевых бронированных машин — 1664 ед;

артиллерийских систем — 294 ед;

РСЗО — 93 ед;

средства ПВО — 52 ед;

самолетов — 121 ед;

вертолетов — 127 ед;

автомобильной техники — 1144 ед;

корабли/катера — 7 ед;

цистерн из ГСМ — 73;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 56;

Специальная техника — 21;

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.