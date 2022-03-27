Верещук: насильственно вывезенных в РФ украинцев может быть уже 40 тысяч

Верещук: насильственно вывезенных в РФ украинцев может быть уже 40 тысяч
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты вывезли из зон боевых действий и временно оккупированных территорий в направлении РФ по не согласованным с Украиной квази-гуманитарным коридорам около 40 тысяч граждан Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы постоянно и мощно сигнализируем международному сообществу и институтам о том, что упомянутые российские "коридоры" незаконны, не согласованы с нами. Тем более, что на той стороне – как под Донецком, так и Луганском – принудительных переселенцев пропускают через специальные фильтрационные лагеря. Но Международный комитет Красного Креста (МККК) почему-то даже решил открыть в Ростове-на-Дону свое представительство – именно для работы с силой депортированными в РФ украинцами. Надеемся, Красному Кресту удастся собрать их списки", - сказала Верещук.

Как сообщается на сайте ведомства, вместе с тем чиновница констатирует бессилие таких международных институций, как МККК, ООН, на фоне чего Украина продолжает бороться и не прекратит борьбу за каждого своего гражданина и возвращение их домой.

По ее словам, по подобной схеме оккупанты действуют и на временно оккупированной части Киевской области, насильно вывозя граждан Украины на территорию Беларуси.

При этом оккупанты всячески препятствуют эвакуации мирных жителей на подконтрольную украинскому правительству территорию рассказала Верещук.

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