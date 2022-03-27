Верещук: сегодня в Украине будут работать два гуманитарных коридора

В воскресенье, 27 марта, в Украине будут действовать два гуманитарных коридора, сообщает Новое время.

Об этом сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"На сегодняшний день согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей" , — говорится в сообщении.

В Донецкой области: из города Мариуполь в Запорожье на собственном транспорте.

Также согласована централизованная эвакуация на автобусах из города Бердянск в Запорожье. Место сбора – улица Мелитопольское шоссе, 27 возле городского спорткомплекса.

"15 автобусов сейчас отправляются из Запорожья по указанному маршруту. Время их приезда к месту сбора будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов" , — сказала министр.

Она также напомнила, что по адресу улица Мелитопольское шоссе, 87, в Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Кроме того, в Бердянске работают гуманитарные штабы.

В Луганской области согласован коридор из города Рубежное — в город Бахмут. Эвакуация пройдет по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и в районе железнодорожного вокзала.

Верещук также отметила, что будут пытаться достать наших людей из укрытия под развалинами хлебозавода и из укрытия школы №5.

Министр подчеркнула, что власти продолжают работать над другими маршрутами гуманитарных коридоров.