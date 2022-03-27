ОВА: ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно

Нанесенный 26 марта российский ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно (Ровенская область). В результате жертв и пострадавших нет, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваля в эфире телеканала "Эспрессо".

"В целом в Ровенской области спокойно, утро началось хорошо. В Дубно, к сожалению, база догорает, разрушения большие. Но слава Богу без человеческих жертв, это самое главное, база разрушена полностью" , - отметил он.

Напомним, вчера российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно, в результате начался масштабный пожар и даже пришлось менять график движения поездов в регионе.