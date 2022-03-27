ОВА: в освобожденном Тростянце нет связи и заминирована больница

В освобожденном вчера от захватчиков Тростянке в Сумской области остается много заминированных объектов, в том числе больница, почти нет связи, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий.

"Работаем над тем, чтобы восстановить жизнь в городе как можно скорее. Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными".

"Призываю всех жителей Тростянца быть максимально осторожными. О подозрительных предметах сообщать нашим военным".

"Как только военные дали разрешение гражданским, мы выехали туда с гуманитарным конвоем в освобожденные общества. Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также, заранее сформированные продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники".

"Пока связи в городе Тростянец почти нет. Поэтому информирование о раздаче гуманитарной помощи будет проходить завтра следующим образом: по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем. Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается".

Также Живицкий сообщил, что в воскресенье организовали эвакуацию оставшихся без жилья людей из Тростянца и раненых, которым нужна помощь врачей.

Кроме того, глава ОВА обнародовал видео из уволенного Тростянца с огромными разрушениями, десятками единиц сожженной техники.

Напомним, 5 марта Живицкий заявил, что российско-оккупационные войска полностью оккупировали Тростянец и сделали там штаб, из которого руководили своей "военной операцией".

Вчера вечером, 26 марта, город Тростянец Сумской области был окончательно освобожден от российских оккупантов.