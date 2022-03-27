Радуцкий: Красный крест планирует открыть офис в Ростове для украинцев

Международный Красный Крест после визита его председателя в Москву намерен открыть офис в Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины. Однако это поможет России узаконить свои "гуманитарные коридоры" и депортацию украинцев в РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом в своем открытом обращении к Международному комитету Красного Креста написал глава медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий.

По имеющейся у украинской стороны информации, Красный Крест намерен открыть свой офис в Ростове-на-Дону для более эффективной работы на востоке Украины.

"Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и неподконтрольную Украине территорию Украины, которое уже проходит сегодня, неприемлемо" , — написал Радуцкий.

Он призвал организацию не легитимизировать "гуманитарные коридоры" на территории Российской Федерации, не поддерживать похищение населения Украины и принудительный вывоз его на территорию государства-агрессора и изменить свое решение.

В обращении отмечается, что Украина обращалась к Красному Кресту с просьбой срочно начать действия по организации "гуманитарных коридоров". Но оккупанты не придерживаются достигнутых договоренностей и постоянно срывают работу "зеленых коридоров".

В международной правозащитной организации Transparency International отмечают, что создание таких офисов в России – это легализация депортации украинцев, поскольку РФ вывозит украинцев на свою территорию принудительно.

"Это нарушение 49 статьи Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и соответственно — еще одно военное преступление россии. Красный Крест должен защищать и помогать пострадавшим, а не становиться соучастником этого преступления" — отмечает директор ТІ Украина Андрей Боровик .

Организация благодарна всем тем работникам Красного Креста, кто действительно честно и бескорыстно помогает людям, нуждающимся в этом. В то же время, нынешняя политика организации абсолютно неприемлема.

Украинцы массово призывают прекратить поддерживать Международный комитет Красного Креста (ICRC) и не посылать пожертвования организации, а также подписать петицию с протестом в адрес главы комитета.

Народный депутат Украины Дмитрий Гурин назвал Международный комитет Красного Креста коллаборантами:

"Они тратят собранные средства на себя, а не на уставные задачи. Они сделали близко к нулю для открытия гуманитарных коридоров. …

Основатель Красного Креста Анри Дюнан сгорел бы от стыда от происходящего. Красному Кресту должно быть запрещено работать в Украине как минимум до конца войны, а от имени государства Украина объявлена рекомендация передавать пожертвования другим гуманитарным организациям.

Президент Красного Креста Петер Маурер должен уйти в отставку", – написал Гурин .

Глава ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов отметил, что теперь то, что было известно в узких кругах – становится известным и для широкой публики:

"Не священные коровы международные организации. Чей моральный компас давно сбился. … Умение принять деньги правительств разных стран и перераспределить за минусом на содержание – не добавленная ценность" , — написал он.

Напомним, 23 марта президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер провел встречу в Москве с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Маурер заявил, что приехал для разговора о безотлагательных гуманитарных проблемах, которые необходимо решить, чтобы облегчить страдания людей, ставших жертвами войны в Украине.

Как писала "ДС", еще в начале марта Украина обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой помочь в организации гуманитарных коридоров в ряде регионов.

В ответ Международный комитет Красного креста призвал "стороны" самостоятельно прийти к согласию по конкретным условиям безопасного выхода гражданского населения из Мариуполя, чем фактически отказался от роли посредника в переговорах.

Впоследствии в Красном кресте заявили, что шокированы ситуацией в Мариуполе и предупредили о "худшем сценарии" для сотен тысяч мирных жителей в Мариуполе, если Россия не обеспечит им безопасность и доступ к гуманитарной помощи.