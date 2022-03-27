ОВА: в Чернигове отсутствует электро, тепло и водоснабжение

Электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение отсутствует в г.Чернигов из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий, газоснабжение осуществляется частично, восстановительные работы производятся по возможности, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Телеграм в воскресенье.

По его словам, за последние сутки в области зарегистрировано 8 пожаров, из них 1 - из-за обстрелов российской армией населенных пунктов (жилой сектор). Всего же с начала войны ликвидировано 386 пожаров, из которых 257 возникли из-за обстрелов. Спасены 44 человека, из них 10 детей.

За сутки группа пиротехников ГСЧС 6 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, всего же с начала войны обнаружено и изъято 115 взрывоопасных предметов, рассказал Чаус.