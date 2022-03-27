КГВА: в столице уже работает более 650 магазинов и 360 СТО

В Киеве постепенно возобновляет работу бизнес – по состоянию на 26 марта в городе работало более 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 СТО и 185 парикмахерских, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"По состоянию на вчера работали более 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 станций техобслуживания авто, 185 парикмахерских, около 50 автомагазинов, 8 ярмарок и 33 столичных рынка".

Возобновили работу и другие учреждения и организации.

Найти информацию о возобновивших работу заведениях можно в приложении "Киев Цифровой" и на карте работающего бизнеса.