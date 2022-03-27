Орбан: Украина просит полностью остановить экономику Венгрии
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что просьбой ввести эмбарго против российских энергоносителей Украина просит остановить венгерскую экономику, сообщает Европейская правда.
Об этом глава венгерского правительства сказал в воскресенье утром в радиоэфире.
По словам Орбана, Австрия и Германия считают, что если российские газ и нефть перестанут поступать, экономика остановится.
"Вопрос для Венгрии не в том, готова ли она платить немного больше денег за энергию и помогать Украине, потому что тогда мы были бы к этому готовы. Речь идет о том, поступит ли газ вообще", - сказал Орбан.
По его словам, украинцы просят Венгрию о том, чтобы не использовать 61% всей венгерской нефти, а это будет означать, что в стране возникнет дефицит топлива.
Кроме того, по словам Орбана, если Венгрия введет эмбарго на российский газ, это означает, что исчезнет 85% всего венгерского потребления газа.
"Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: заводы будут закрыты, будет массовая безработица. То, что просят украинцы, - это полностью остановить венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до уровня, который был 8-10 лет назад", – сказал он.
"Я сделаю все, что в наших силах, чтобы помочь украинцам, потому что на них напали, они попали в беду. В такой драматической ситуации спор о том, как обращались с нашим меньшинством, второстепенен. Не забудем, но это второстепенно. Мы сделаем все, что в наших силах, но нельзя требовать погубить себя ради них", - добавил Орбан.