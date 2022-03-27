ВСУ освободили от оккупации село в Харьковской области
В воскресенье, 27 марта, Вооруженные силы Украина освободили еще один населенный пункт в Харьковской области от оккупации. Украинские военные выбили из села Гусаровка российских военных, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Село Гусаровка было оккупировано силами 2 батальонно тактическими группами рашистов при поддержке подразделений российского спецназа.
Украинские военные уничтожили около 60 единиц вражеской техники.
Однако точные потери личного состава не уточняются, но в ВСУ заявили, что они превышают сотню.