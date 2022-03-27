Разведка: РФ может попытаться навязать Украине корейский сценарий

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что президент России Владимир Путин может попытаться навязать Киеву так называемый корейский сценарий, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

По словам Буданова, после неудач под Киевом и провала планов по свержению власти Путин меняет оперативные планы на юг и восток Украины

"Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе" , - отметил он.

Он также подчеркнул, что для России по-прежнему актуальным остается вопрос сухопутного коридора в оккупированный Крым, но оборона Мариуполя сковала значительные силы противника.

"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны" , - сказал Буданов.

Однако, добавил он, украинское сопротивление и контратаки ВСУ существенно усложняют реализацию таких планов.