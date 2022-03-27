Мэр Славутича: компромиссов не было, россияне поставили одно условие

Городской глава оккупированного Славутича Юрий Фомичев заявил, что не шел на компромиссы с российскими военными, но защитники города не могли дальше сражаться с оккупантами, не подвергая жилые кварталы разрушениям, а мирных жителей – опасности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр Славутича в эфире общенационального телемарафона.

"Это украинский Славутич – под украинскими флагами. Вчера (26 марта – ред.) оккупанты вошли в город. Два дня мы стойко защищали, наши ребята стояли до последнего. Мы давно в режиме оккупированной территории вокруг нас, поэтому никакой возможности подключиться Вооруженным силам Украины к этому бою просто не было.

Нас очень качественно поддерживали артиллерией, но когда подошли вплотную к городу, было принято решение, что артиллерия по городу не будет работать. Наша артиллерия по нашему городу не работает, мы не прячемся за мирными жителями.

Поэтому было принято сознательное решение передислоцировать наших воинов, нашу тероборону к Вооруженным силам Украины, и город вышел на мирный протест. Более 5 тысяч жителей выразили свое отношение к оккупантам: "Это наша земля, это наша территория – и мы здесь сами решаем свои проблемы".

Фомичев развеял фейки: "Никакого сотрудничества с оккупантом мы не ведем".

"Мы определили условия существования города в оккупации, но никакой гуманитарной помощи, другой помощи от оккупантов нам не нужно. Мы свои проблемы решаем уже не первый день самостоятельно. Пережили отключение электроэнергии. Мы обязательно победим и прорвемся" , – сказал мэр.

Он рассказал о разговоре, который состоялся у него с россиянами 26 марта.

"Никаких компромиссов не было. Когда оккупанты уже пришли в жилую зону, было принято решение на уровне Вооруженных сил прекратить сопротивление в городе, не идти в город. Нет Вооруженных Сил здесь: Славутич боролся исключительно силами территориальной обороны. Поддержка могла быть только артиллерией издалека – и бить по собственным домам, по собственному городу Вооруженные силы просто не могли. Мы этого нигде не делаем. А обороняться в городе уже не было ни оружия, ни средств".

Поэтому решение было таким. Это не был компромисс с противником. Мы спасли наших ребят, мирных жителей.

"От оккупантов никаких требований мы не принимали. Единственное, что они поставили четко вопрос, что они будут обследовать город на предмет наличия оружия. Город вышел на мирный протест.

Такие единственные договоренности были: что мы на своей земле сами руководим, живем по украинским законам, по украинской Конституции, под украинским флагом – никакого влияния на это они не имеют и не должны иметь. А что касается оружия – это их инициатива, сегодня мы не можем сдерживать их от таких действий".

В воскресенье, 27 марта, оккупанты в городе появлялись, они продолжают обшаривать здания в поисках оружия. Но оружия в городе нет, военные унесли его с собой, заверил Фомичев.

Он добавил, что власти работают над "зелеными коридорами", чтобы эвакуировать мирных жителей и завезти украинскую гуманитарную помощь.