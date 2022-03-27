В "ЛНР" анонсировали проведение "референдума" за вхождение в состав РФ

Лидер так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник объявил проведение "референдума" за вхождение в состав России уже в ближайшее время, сообщает Деловая столица.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет" , — заявил Пасечник.

Напомним, 21 февраля, в преддверии начала полномасштабного вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин признал "независимость" "ЛДНР" и подписал Договор о дружбе и взаимопомощи с так называемыми "республиками".

На следующий день в Кремле уточнили, что признали "ЛНР" и "ДНР" в тех пределах, в которых эти "республики" "провозгласили себя" в 2014 году — то есть в пределах Донецкой и Луганской областей Украины.

В начале марта стало известно, что в захваченных врагом населенных пунктах Луганщины незаконные вооруженные формирования начали принудительно раздавать местным жителям паспорта "ЛНР".