Гендиректор: Auchan не уйдет с российского рынка, несмотря на войну

Французская сеть супермаркетов Ашан не намерена уходить с российского рынка, несмотря на войну РФ против Украины, сообщает Новое время.

Об этом заявил ее генеральный директор Ив Клод, ответив таким образом на призыв президента Владимира Зеленского прекратить сотрудничество с кремлевским режимом.

"Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии — продолжать кормить население этих двух стран (России и Украины). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно" , — заявил он в интервью Journal du Dimanche.

Клод отметил, что в России работает 231 магазин сети, тогда как в Украине — всего 43.