Кабмин упростил ввоз в Украину товаров для нужд ВСУ

Кабмин упростил ввоз в Украину товаров для нужд ВСУ
Фото: Facebook

Кабинет министров внес изменения в порядок пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения. Товары для нужд ВСУ могут оформляться по отдельному порядку, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление от 26 марта 2022 г. 362.

Список товаров гуманитарной помощи, к которым применяется отдельный порядок пропуска через таможенную границу Украины:

  • Пластины для бронежилетов
  • Переносные радиостанции негражданского назначения
  • Беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры) негражданского назначения
  • Бинокли, моноочки и другие оптические трубы, магниферы (увеличители) негражданского назначения
  • Прицелы коллиматорные, оптические прицелы негражданского назначения
  • Тепловизоры, приборы ночного видения

Согласно документу, пропуск через таможенную границу Украины товаров гуманитарной помощи осуществляется при условии представления в таможенные органы гарантийного письма конечного пользователя товаров.

Письмо оформляется конечным пользователем товаров гуманитарной помощи, которым является орган военного управления, определенный Министерством обороны, правоохранительный орган, другое военное формирование, созданное в соответствии с законом, или другой субъект, осуществляющий борьбу с терроризмом.

Указанные товары подлежат взятию в установленном порядке на учет в Вооруженных силах, правоохранительных органах, других военных формированиях, осуществляющих борьбу с терроризмом.

Кроме того, в список гуманитарной помощи включены средства индивидуальной защиты (каски, бронежилеты).

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