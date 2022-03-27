ОВА: разрушения зафиксированы в почти 50% громадах Киевщины

За минувшие сутки, 26 марта, зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевской области, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщает областная военная администрация в телеграмм-канале.

"За весь период войны разрушения зафиксировано у 34 из 69 общин Киевщины, что составляет 49,2%. В общей сложности более 500 объектов", - отмечено в сообщении .

Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской громадах.

В настоящее время самые опасные направления: Житомирская трасса; Буча – Ирпень – Гостомель; Немишаево; Дмитровская громада; Макаровская громада; север Вышгородского района; территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.