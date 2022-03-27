Горсовет: в Киеве 28 марта отключат отопление

В Киеве в понедельник, 28 марта, завершается отопительный период для жилого фонда и объектов инфраструктуры города, сообщает УНИАН.

Как сообщает Официальный портал Киева, подписано соответствующее распоряжение военной администрации столицы.

"Отключение отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях будут проводить по письменным заявкам их руководителей" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что столица живет в условиях военного положения, однако работает вся городская инфраструктура, киевлянам предоставляются коммунальные услуги, круглосуточно работают аварийные бригады для устранения повреждений сетей.

Кроме того, в столице курсирует 90 мусоровозов, забирающих отходы с улиц и дворов, в том числе и габаритный мусор, который образуется в результате обстрелов. Более 2,3 тысячи дворников продолжают убирать улицы и дворы.