Фомичев: на ЧАЭС смогли заменить работников, сидевших в заложниках

На Чернобыльской атомной электростанции, захваченной российскими войсками, удалось провести ротацию персонала, находившегося в заложниках оккупантов с первого дня войны, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев в эфире общенационального телемарафона.

"По ротации персонала нам действительно удалось заменить ту смену, которая оказалось в первый день масштабного вторжения, 24 февраля, на Чернобыльской АЭС. 26 дней все работники станции находились там в заложниках. Нам удалось частично заменить людей, чтобы они вернулись в свои семьи.

Мы нашли добровольцев – они настоящие герои, как и те, кто был там в это время. Но это уже сознательное решение людей: поехать на Чернобыльскую АЭС, понимая, что это может быть надолго.

Мы ведем постоянные диалоги, чтобы делать ротацию чаще. Чтобы это было не 20 дней, а хотя бы вдвое меньше и почаще. О полноценном восстановлении системы работы и замене персонала пока речь не идет, но о более частой ротации переговоры продолжаются.

Периодически есть связь по стационарным телефонам с находящимися на ЧАЭС.

На станции есть запас украинских продуктов, ввезенных еще до войны", - добавил Фомичев .

Напомним, ранее россияне разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн. евро.