Генштаб: подразделения РФ перемещаются в Беларусь

Украинские военные постепенно освобождают временно занятые противником территории по отдельным направлениям, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сводке Генштаб ВСУ по состоянию на 12:00 27 марта.

"Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отражают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории по отдельным направлениям" , - говорится в сводке.

Идет перемещение подразделений РФ на местность республики Беларусь.

"Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших значительные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих" , - отметили в Генштабе.

Часть подразделений вооруженных сил республики Белоруссия продолжает находиться на полигонах, отмечается в сообщении.

На Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.

На Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновки и Рудницкого противник понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.

На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.

В Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.