ОВА: львовская нефтебаза полностью уничтожена российской ракетой

Нефтебаза во Львове, в которую россияне ударили ракетой 26 марта, полностью уничтожена, сообщили во Львовской областной военной администрации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram.

"Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена.

Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи".

В субботу россияне нанесли несколько ударов по Львову.

Во Львове утром 27 марта ликвидировали пожар, который тушили более 12 часов.

27 марта стало известно, что нефтебаза в Дубно на Ровенщине тоже разрушена до основания.