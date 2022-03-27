ОВА: львовская нефтебаза полностью уничтожена российской ракетой
Нефтебаза во Львове, в которую россияне ударили ракетой 26 марта, полностью уничтожена, сообщили во Львовской областной военной администрации, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram.
"Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена.
Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи".
В субботу россияне нанесли несколько ударов по Львову.
Во Львове утром 27 марта ликвидировали пожар, который тушили более 12 часов.
27 марта стало известно, что нефтебаза в Дубно на Ровенщине тоже разрушена до основания.