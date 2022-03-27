Синегубов: украинские войска сбили российский Су-34 под Изюмом

Украинские войска сбили еще один российский истребитель Су-34. На этот раз воздушную цель поразили в Изюмском районе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его словам, продолжаются бои в Изюмском направлении.

"Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии" , - отметил Синегубов.

Он также отметил, что этой ночью продолжались обстрелы Харькова, оккупанты около 15 раз применили орудия дальнего действия. В результате зафиксированы пожары в Московском и Слободском районах.

"ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление" , - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия освободила село Гусаровка в Изюмском районе Харьковской области.