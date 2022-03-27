Верещук отреагировала на возможное открытие офиса Красного Креста в Ростове

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины негативно отреагировало на инициативу Международного комитета Красного Креста открыть свое представительство в Ростове-на-Дону (РФ) для незаконно вывезенных с оккупированных украинских территорий в РФ жителей, аналогичная оценка таких действий и у международной общественности, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявила вице-премьер, глава ведомства Ирина Верещук.

"Мы сразу же и первыми отреагировали (на соответствующие планы МККК) крайне негативно, потому что работаем с ними непосредственно и знаем, что на самом деле они не влияют на ситуацию. На самом деле их Россия использовала" , - сказала Верещук в эфире телемарафона в воскресенье.

По ее словам, председатель МККК Питер Маурер перед визитом в Москву был в Киеве, встречался и с ней, и премьером Денисом Шмыгалем, и обсуждал вопрос обеспечения гуманитарных коридоров в Украине.

"Вместо этого он поехал в Москву и результат вы видите… Выглядит, мягко говоря, Международный Красный Крест плохо в глазах международного сообщества" , - подчеркнула Верещук.

При этом вице-премьер отметила, что это еще не свершившийся факт, разрешат ли МККК открыть в Ростове-на-Дону представительство для работы с незаконно вывезенным украинцами.

"Россия еще подумает, нужно ли им или нет, это представительство" , - сказала она.

В свою очередь МККК в распространенном в воскресенье заявлении подчеркнули, что никогда не помогают организации или осуществлению принудительной эвакуации и участвовали в двух эвакуациях людей в Украине - в Сумах 15 и 18 марта.

"Мы не поддержали бы никакой операции вопреки воле людей и нашим принципам" , - говорится в документе.

В организации назвали иные цели открытия офиса в Ростове-на-Дону, нежели работа с незаконно вывезенным гражданами Украины.

"Мы увеличили объем реагирования, разместив дополнительные команды в Украине и соседних странах, в частности в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и России, для поддержания нашей деятельности и эффективного реагирования на гуманитарные нужды там, где они возникают. В рамках этого увеличения масштаба деятельности в регионе мы также обсуждаем открытие офиса в Ростове на юге России, где нашего офиса пока нет" , - говорится в заявлении МККК.

В пресс-релизе отмечается, что "в последние дни в отношении МККК распространяется ложная информация", которая "может очень негативно повлиять на людей, страдающих от конфликта в Украине", а также "подвергает риску персонал Красного Креста и волонтеров на местах и может также поставить под угрозу наш доступ к людям, которым срочно нужна помощь".

Верещук напомнила, что в РФ, по последним данным, незаконно вывезено около 40 тыс граждан Украины.

По словам главы Минреинтеграции, самая сложная гуманитарная ситуация из всех оккупированных РФ территориях в Мариуполе Донецкой области. Гуманитарный коридор открыт только до Бердянска Запорожской области, откуда жителей Мариуполя, которые смогли туда добраться самостоятельно, автобусами эвакуируют в Запорожье.

Верещук добавила, что российская сторона постоянно нарушает договоренности о гуманитарных коридорах и срывает их.

Ранее Украина в ответ на инициативу МККК открыть представительство в Ростове-на-Дону для работы с насильно депортированными в РФ украинцами официально обратилась к Мауреру с требованием получить от РФ списки депортированных граждан Украины и обеспечить для них возможность безопасно вернуться в Украину.