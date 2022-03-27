Зеленский впервые дал интервью российским СМИ после начала войны

Президент Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам впервые после начала войны, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что 27 марта с президентом созвонились российские журналисты, среди которых главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

Разговор длился почти два часа.

СМИ обещают к вечеру обнародовать весь разговор без цензуры.

"Медузу" и "Дождь" российские власти считают "иноагентами", а "Коммерсант" - нет.