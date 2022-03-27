Мэр: в Славутиче оккупанты убили трех человек, еще двое ранены

В результате штурма российскими войсками города-спутника ЧАЭС Славутича есть погибшие и раненые, сообщает Новое время.

Об этом во время телемарафона в воскресенье, 27 марта, сообщил его мэр Юрий Фомичев.

"У нас есть погибшие во время военных действий — это два человека. И парень из терробороны на блокпосту погиб в первый день (штурма). От тяжелых ранений он умер в больнице. Таковы потери Славутича" , — рассказал он.

Кроме того, по словам мэра, еще два человека получили ранения на митинге, когда оккупанты бросили в них светошумовую гранату.