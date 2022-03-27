Шмыгаль: в Украине ограничили розничную наценку на "премиальное топливо"

Кабинет министров Украины привязал цену «премиальных» марок топлива к обычным, сообщает Новое время.

Кабинет министров Украины ограничил розничные цены для:

"Премиальных» марок светлых нефтепродуктов. «Принято постановление, регламентирующее, что цена на так называемое „премиальное топливо“ не может более чем на 5% превышать цены обычного топлива. Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены" , — написал Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

Он уверен, что такими действиями Кабинет министров сделал еще один шаг для стабилизации топливного рынка.

Кроме того, чиновник напомнил, что несколько недель назад Кабинет министров и Верховная рада Украины сделали ряд шагов, чтобы стабилизировать цены на бензин и насытить рынок достаточным количеством топлива.

"Уже сейчас можем с уверенностью сказать, что эти решения дали свой результат" , — написал Шмыгаль.

Тогда цены снизились на 5−10 гривен, а топливо снова появилось на многих АЗС. Из Европы в Украину поехали тысячи тонн горючего.