Шмыгаль: в Украине ограничили розничную наценку на "премиальное топливо"
Кабинет министров Украины привязал цену «премиальных» марок топлива к обычным, сообщает Новое время.
Кабинет министров Украины ограничил розничные цены для:
"Премиальных» марок светлых нефтепродуктов. «Принято постановление, регламентирующее, что цена на так называемое „премиальное топливо“ не может более чем на 5% превышать цены обычного топлива. Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены", — написал Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.
Он уверен, что такими действиями Кабинет министров сделал еще один шаг для стабилизации топливного рынка.
Кроме того, чиновник напомнил, что несколько недель назад Кабинет министров и Верховная рада Украины сделали ряд шагов, чтобы стабилизировать цены на бензин и насытить рынок достаточным количеством топлива.
"Уже сейчас можем с уверенностью сказать, что эти решения дали свой результат", — написал Шмыгаль.
Тогда цены снизились на 5−10 гривен, а топливо снова появилось на многих АЗС. Из Европы в Украину поехали тысячи тонн горючего.