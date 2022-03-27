ОК "Юг": войска РФ запустили две ракеты в сторону Одесской области

Сегодня, 27 марта российские войска запустили две ракеты в сторону Одесской области. Но ни одна не попала в цель, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление офицера ОК "Юг" Владислава Назарова.

По его словам, оккупанты продолжают проводить воздушную разведку береговой полосы.

"Противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противостоять любым провокациям противника. Именно поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая", - рассказал Назаров .

Напомним, вчера в Одесской области украинские войска сорвали попытку высадки диверсантов РФ.